Cernobbio, Mattarella: “Dall’Europa segnali innovativi” (Di sabato 5 settembre 2020) Forum Ambrosetti, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La pandemia è stata un richiamo alla realtà”. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene al Forum Ambrosetti 2020 parlando in collegamento video. Forum Ambrosetti 2020, il messaggio di Sergio Mattarella “Dall’Europa, in occasione dell’epidemia, sono arrivati segnali innovativi. La pandemia è stata un richiamo alla realtà”, ha dichiarato il Presidente della Repubblica evidenziando il ruolo dell’Ue nel corso dell’emergenza coronavirus. Leggi su newsmondo

Parla in collegamento video, Sergio Mattarella. E apre il secondo giorno del forum Abrosetti con un discorso sull'Europa: di un'Unione che per una volta ha dato segnali positivi. "Dall'Europa, in occa ...Soprattutto Europa, ma anche la nuova era green e la resilienza delle città nell'era del Covid, con un confronto tra i sindaci di Milano e Berlino. Sono i temi portanti della seconda giornata del Foru ...