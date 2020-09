Brasile, parità salariale per uomini e donne in Nazionale (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA - "La CBF ha deciso di stanziare lo stesso importo per i bonus e le indennità giornaliere per uomini e donne, il che significa che le giocatrici guadagneranno lo stesso degli uomini" sono le ... Leggi su corrieredellosport

ilPostSport : Brasile e Inghilterra sono le prime grandi federazioni calcistiche ad adottare la parità di retribuzione - Agenzia_Ansa : In #Brasile parità salariare tra uomini e donne in nazionale #calcio #pariopportunità #ANSA - sportli26181512 : Brasile, parità salariale per uomini e donne in Nazionale: L'annuncio del presidente della Confederazione calcistic… - GiovannaDiTroia : RT @paoloigna1: IL BRASILE INTRODUCE LA PARITA’ SALARIALE TRA NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE - paoloigna1 : IL BRASILE INTRODUCE LA PARITA’ SALARIALE TRA NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile parità Covid, i dati falsi dei paesi autoritari: il grafico che svela le bugie dei regimi sulla letalità del virus Corriere della Sera