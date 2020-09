Ascolti tv venerdì 4 settembre 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Prime Time Su Rai 1 Il match Italia - Bosnia Erzegovina, valevole per la Nations League, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Mai fidarsi di mia madre ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Stai lontana da me ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Eternal Love ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Richie Rich - Il più ricco del mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Grand Hotel Excelsior ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Il film Quel che resta del giorno ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 X Factor - Il sogno è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Bake Off Italia: Dolci in forno, prima puntata (live e recensione), ha registrato .000 ... Leggi su blogo

toysblogit : Ascolti tv venerdì 4 settembre 2020 - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 4 settembre 2020 - #Ascolti #Venerdì #settembre - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020: Uefa Nations League, Stai lontana da me, Eternal Love, tutti i dati Auditel e… - AngelaRiga : Comunque posso dire una cosa?? E poi taccio.... Ogni venerdì sera e sabato ci sono sempre diatribe x quanto riguard… - APAudiovisivi : Torna su @RaiUno dal 7 settembre dal lunedì al venerdì alle 15.40 'Il Paradiso delle Signore Daily'??????????? La… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì DAB in Europa, panoramica ad oggi della radio digitale - Ricerca Confindustria Radio Tv Digital-News.it