Amadeus: “Festival di Sanremo con il pubblico o non si fa nulla” (Di sabato 5 settembre 2020) Amadeus è ritornato a parlare del prossimo Festival di Sanremo: “E’ impensabile con il distanziamento o l’Ariston vuoto”. DOGLIANI (CUNEO) – A margine di un incontro a Dogliani, in provincia di Cuneo, Amadeus è ritornato a parlare del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 2 al marzo: “Non esiste nessun piano B – ha ricordato il conduttore – la kermesse deve essere nella totale umanità. O si fa con il pubblico o nulla. Non possiamo pensare ad un Ariston vuoto o con il distanziamento del pubblico e dell’orchestra“. Amadeus: “Speriamo che si possa tornare alla normalità a marzo” Un Festival di Sanremo che potrebbe essere il primo evento ... Leggi su newsmondo

CarlottaMiller_ : RT @Agenzia_Italia: Il Festival di Sanremo rischia di saltare. Amadeus: 'Senza pubblico non si fa' - peppe844 : RT @Agenzia_Italia: Il Festival di Sanremo rischia di saltare. Amadeus: 'Senza pubblico non si fa' - Lissosweet : RT @ToniaPeluso: Amadeus ti ho difeso e voluto bene come fossi mio padre. Ora attento a ciò che dici Ama. Il Festival si deve fare, a costo… - _Valealizzi_ : RT @ToniaPeluso: Amadeus ti ho difeso e voluto bene come fossi mio padre. Ora attento a ciò che dici Ama. Il Festival si deve fare, a costo… - nonlosaai : RT @ToniaPeluso: Amadeus ti ho difeso e voluto bene come fossi mio padre. Ora attento a ciò che dici Ama. Il Festival si deve fare, a costo… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus “Festival Sanremo, la confessione di Diodato in tv: «La mia canzone è dedicata a una ex che canta bene» Corriere TV