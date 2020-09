Amadeus emozionato: il suo desiderio nel giorno più importante (Di sabato 5 settembre 2020) Un giorno particolarmente importante e ricco di emozioni, quello vissuto dal noto ed amato conduttore televisivo Amadeus: l’emozione nel video su Instagram e l’affetto dei fan Amadeus (Fonte foto: Instagram, @giovanna e Amadeus)Tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati, un posto speciale nel cuore dei telespettatori è occupato di certo dal bravissimo condutture Amadeus, amato e seguitissimo anche su Instagram insieme a sua moglie Giovanna Civitillo: per lui un giorno non comune in cui esplode la sua emozione. Chi segue con attenzione e trasporto le vicende inerenti al presentatore di successo, sa bene che quest’ultimo infatti ha festeggiato il suo compleanno e ha compiuto 58 anni. Insieme alla sua famiglia, ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus emozionato Amadeus, disposto a tutto pur di farcela: il ricordo commuove i... CheNews.it