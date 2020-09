Volevano punire i Benetton? Ecco il risultato: un governo di inetti li riempie di soldi (Di venerdì 4 settembre 2020) Dovevano lasciarli in brache di tela, li riempiono di quattrini. Potremmo sbagliare, ma quello che è successo mercoledì a Piazza Affari non somiglia neanche lontanamente ad una disfatta. Ricordate quella storia dei Benetton all'angolo, del governo che non avrebbe scucito un euro? Ebbene, la partita non è ancora definita nei dettagli, ma ieri è bastata qualche indiscrezione sull'operazione che porterà il gruppo di Ponzano Veneto fuori da Autostrade (e lo Stato dentro) per scatenare una festosa corsa agli acquisti che ha fatto balzare il titolo della holding Atlantia del 16,2%. Tutti impazziti? Può essere. Ma può anche essere, invece, che lo fossero i leader politici che due anni or sono, in seguito alla terribile tragedia del Ponte Morandi, hanno pensato, e detto, di poter espropriare ... Leggi su liberoquotidiano

