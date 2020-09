US Open 2020: vittoria in due set per Serena Williams contro Gasparyan (Di venerdì 4 settembre 2020) Terminati i match femminili della terza giornata degli US Open 2020 di tennis. La notte italiana ha visto protagonista Serena Williams, che ha superato agevolmente la russa Margarita Gasparyan (2-6 4-6) e conquistato l’accesso al terzo turno. Avvio di primo set fulminante per la statunitense, che vince i primi tre game. La russa prova a reagire (2-5), ma Williams gestisce bene e si porta a casa il primo set ai vantaggi (2-6). Nella seconda frazione la russa inizia bene, pareggiando subito i conti sull’1-1, salvo poi vedersi superata dall’americana (1-3). Gasparyan però reagisce e riprende Williams (4-4), la quale però piazza un bel break che chiude i giochi (4-6). Williams chiude il match con 7 ace, il ... Leggi su sportface

