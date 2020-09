Una canzone di Jonatha Brooke (Di venerdì 4 settembre 2020) Cioè, non proprio sua, anzi: ma non avete bisogno di vedere altro per sapere che vi posso leggere nella mente Leggi su ilpost

NaliOfficial : Una pagina di diario che diventa canzone, una riflessione su me stessa e sul non porsi mai limiti, nemmeno nelle pi… - SamueleBersani : Settembre porta con sè l’aria fresca di un inizio: ecco a voi la copertina del mio nuovo disco, in uscita il 2 otto… - IlContiAndrea : Niccolò ha regalato in dono “Chissà da dove arriva una canzone” alla #Mannoia che a sua volta ha reso prezioso. Bra… - sarahm0471 : RT @SamueleBersani: Settembre porta con sè l’aria fresca di un inizio: ecco a voi la copertina del mio nuovo disco, in uscita il 2 ottobre… - annieartu : @oliver_kaufmann Ma se mi hai persino dedicato una canzone? Come potrei ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Una canzone Rihanna e il nuovo album: Skylar Grey svela una canzone inedita Sky Tg24 Un po' di Friuli allo Zecchino d'Oro: il Coro dell’Antoniano interpreterà un brano scritto dall'udinese Zeppieri

UDINE. Ci sarà anche un po’ di Friuli alla 63° edizione dello Zecchino d’Oro. Tra le 14 canzoni in gara, infatti, il Coro dell’Antoniano interpreterà anche “Pippo e la motoretta”, il cui testo porta l ...

U2: "Pride (In The Name Of Love)" compie 36 anni

Il 3 settembre del 1984 usciva "Pride (In The Name Of Love)" degli U2, inno dei diritti civili. Traccia numero 2, tra quelle uscite come singoli dall'album "The Unfectual Fire" degli U2, ad oggi "Prid ...

