Ultime Notizie Roma del 04-09-2020 ore 10:10 (Di venerdì 4 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Silvio Berlusconi ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele dopo che nei giorni scorsi era risultato positivo al covid e il ricovero attorno alla mezzanotte di ieri a quanto si apprende il leader di Forza Italia presenta dei sintomi legati al coronavirus che richiedono accertamenti in isolamento domiciliare ad Arcore da mercoledì dopo essere risultato positivo Berlusconi ieri era intervenuto telefonicamente a un convegno del partito a Genova piegano di stare abbastanza bene di non avere febbre dolori qualche ora più tardi Però è stato decisivo il ricovero l’ex premier si trova in una stanza isolata del settore di Dedicato ai pazienti solventi un migrante eritreo di 20 anni in fuga dal centro di accoglienza di Villa Sikania di Siculiana ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120.… - Gazzetta_it : Conto alla rovescia per #Vidal: l'#Inter è vicina al gran colpo #Calciomercato #Barcellona - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.397 nuovi casi e 10 decessi. Tamponi in calo, terapie intensive in crescit… - mixc7 : RT @fanpage: 'Basta ansia, le scuole riapriranno in sicurezza perché abbiamo il distanziamento, abbiamo le mascherine. Abbiamo comportament… - fanpage : Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele da giovedì sera -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Berlusconi ricoverato per accertamenti sui sintomi Covid Fanpage.it Albenga, quattro ricci salvati dai volontari dell’Enpa

Quattro ricci adulti, finiti non si sa come nell’intercapedine di un edificio a Finale Ligure, sono stati recuperati, non senza fatica, dai volontari della Protezione Animali di Albenga. Ora stanno be ...

“Timidezza si-cura”, manuale di Emanuele Aloi: timidi 84% italiani

(askanews) – Secondo le ultime statistiche, la timidezza sembra esser diventata ... editore del libro. “La buona notizia, tuttavia, è che una via di uscita in linea con le proprie ambizioni personali ...

Quattro ricci adulti, finiti non si sa come nell’intercapedine di un edificio a Finale Ligure, sono stati recuperati, non senza fatica, dai volontari della Protezione Animali di Albenga. Ora stanno be ...(askanews) – Secondo le ultime statistiche, la timidezza sembra esser diventata ... editore del libro. “La buona notizia, tuttavia, è che una via di uscita in linea con le proprie ambizioni personali ...