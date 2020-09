Ufficiale: Arsenal, rinnovato il prestito di Ceballos (Di venerdì 4 settembre 2020) Con un comunicato Ufficiale l’Arsenal ha comunicato che Dani Ceballos, in prestito dal Real Madrid, giocherà ancora un’altra stagione con i gunners. Per il centrocampista spagnolo 37 presenze in Premier nella scorsa stagione. Dani Ceballos has rejoined us for a second successive season-long loan from Real Madrid! — Arsenal (@Arsenal) September 4, 2020 Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Arsenal UFFICIALE: Arsenal, Ceballos resta in prestito per un'altra stagione TUTTO mercato WEB Italia-Bosnia, errore nella distinta e Acerbi gioca titolare

Un errore nella compilazione distinta ufficiale consegnata all’arbitro. Ecco perché in campo con l'Italia c'è Acerbi al centro della difesa nella sfida contro la ...

Inter | Sanchez, bordate contro lo United: “Volevo tornare all’Arsenal”

Alexis Sanchez è ufficialmente un giocatore dell’Inter e sui social torna a parlare del suo passato allo United. E non sono certo parole dolci Alexis Sanchez, da circa un mese, è ufficialmente un gioc ...

