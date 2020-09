“Tua madre e tuo padre cosi belli, e tu così brutta”: Aurora Ramazzotti risponde all’hater (Di venerdì 4 settembre 2020) Quando si è costantemente sotto i riflettori, capita purtroppo di dover fare i conti, specie in epoca social, con i cosiddetti haters, gli odiatori del web, i quali, sfruttando l’anonimato e nascondendosi dietro a un computer, riversano insulti e cattiverie nei confronti dei vip. Questa volta a diventare bersaglio di un hater è stata Aurora Ramazzotti. “Tua madre così bella, tuo padre è bello, i tuoi fratelli bellissimi e tu così brutta?”, ha scritto un utente. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pensato bene di non tenere per sé il messaggio poco dolce ricevuto, ma di condividerlo nelle sue storie Instagram, in modo da renderlo visibile a tutti. “Meglio essere brutti fuori o brutti ... Leggi su tpi

