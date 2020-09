Troppe aggressioni: Forze dell’Ordine ai corsi di autodifesa Krav Maga (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il Krav Maga, la tecnica israeliana di autodifesa, sarà ‘insegnato’ da istruttori della apposita Federazione Italiana a Agenti di Polizia, Carabinieri, Finanzieri e Militari che, singolarmente o collettivamente, ne facciano richiesta. Il corso si svolgerà, a partire dal 27 settembre, presso l’ampio centro sportivo Brick 01 di via generale Clark a Salerno. L’iniziativa, presentata questa mattina nella grande palestra, è così spiegata da Emilio Taiani, segretario generale della Campania dell’Associazione Sindacala Carabinieri Unarma. “I rappresentanti delle Forze dell’Ordine sempre più spesso si trovano a dover affrontare situazioni delicate, spesso per difendersi da aggressioni. In ogni ... Leggi su anteprima24

