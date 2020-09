The Boys 2: gioca al punta e clicca e fai il test per scoprire che Supereroe sei (Di venerdì 4 settembre 2020) Da oggi è disponibile il gioco di The Boys 2, un punta e clicca che ti permetterà di usare il tuo intuito e fare il test per scoprire quale Supereroe sei. In contemporanea con l'uscita di The Boys 2 su Amazon Prime Video, è stato rilasciato il gioco della serie tv, un punta e clicca funzionante sia in versione desktop che mobile. Risolvi gli enigmi, raccogli gli indizi e fai il test per scoprire che Supereroe sei! clicca qui per iniziare il gioco! Da oggi è disponibile su Amazon Prime Video la seconda stagione di The Boys, una delle serie tv più dissacranti del panorama streaming internazionale. Attraverso i nuovi ... Leggi su movieplayer

