Shaun Escayg: "Con 'Marvel's Avengers' mettiamo in discussione il ruolo dei supereroi" (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo sviluppatore racconta la filosofia dietro il nuovo videogioco Marvel e i fumetti a cui hanno fatto riferimento Leggi su it.mashable

DigiTalkPR : Shaun Escayg: 'Con 'Marvel's Avengers' mettiamo in discussione il ruolo dei supereroi' Lo sviluppat… - MashableItalia : 'Con il videogioco 'Marvel's Avengers' mettiamo in discussione il ruolo dei supereroi'. L'intervista di… - zazoomblog : Shaun Escayg: Con 'Marvel's Avengers' mettiamo in discussione il ruolo dei supereroi - #Shaun… -

Ultime Notizie dalla rete : Shaun Escayg

SQUARE ENIX ha annunciato che Marvel’s Avengers è disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia. Marvel’s Avengers offre ai giocatori un’esperienza completa che mescola la cam ...Square Enix annuncia oggi che Marvel’s Avengers è disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia. Marvel’s Avengers sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X al lancio ...