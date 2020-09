Sanchez: “Al Manchester United non mi trovavo bene dopo il primo allenamento. Poi ho chiesto a Solskjaer di andare all’Inter” (Di venerdì 4 settembre 2020) Alexis Sanchez, attraverso un video su instagram, è tornato a parlare della sua esperienza al Manchester United. Il cileno oggi all’Inter a titolo definitivo ha parlato del passato in maglia Red Devils spiegando anche i motivi dell’addio. Questo il lungo messaggio: ” “Voglio parlarvi del mio periodo allo United, di molte cose che sono state dette e che mi hanno fatto sembrare cattivo. Avevo un accordo con il Manchester City ma, per come è il calcio, poi non è successo. Poi ho avuto l’opportunità di andare allo United e mi sembrava una tentazione. Era qualcosa di carino per me, perché da bambino quel club mi piaceva molto. Ho finito per firmare senza informarmi molto su quello che stava succedendo. I ... Leggi su alfredopedulla

