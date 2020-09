Roma, crollata una rimessa per bus: si cercano persone intrappolate (Di venerdì 4 settembre 2020) Questa mattina a Roma è crollata una rimessa per autobus in via Luigi Tamburrano. I vigili del fuoco stanno cercando eventuali feriti sotto le macerie A Roma questa mattina una copertura di una rimessa per autobus è crollata in zona Colli Aniene, tra via Grotta di Gregna via Luigi Tamburrano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco con un’autoscala e il carro crolli. Si aspettano i rinforzi del Nucleo Cinofili. Da quanto emerge al momento non dovrebbero essere rimaste persone ferite a causa del crollo, i pompieri stanno comunque cercando eventuali sepolti sotto le macerie. Il collasso della struttura è avvenuto questa mattina, venerdì 4 settembre, alle 11.45. L’edificio, di due piani, era utilizzato come ... Leggi su bloglive

