Rinnovo Hysaj, non c’è accordo: andrà a scadenza, via a parametro zero (Di venerdì 4 settembre 2020) Rinnovo Hysaj non è stato trovato l'accordo tra Giuffredi e De Laurentiis. Il terziono andrà a scadenza e potrebbe lasciare il Napoli a parametro zero. L'articolo Rinnovo Hysaj, non c’è accordo: andrà a scadenza, via a parametro zero proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

