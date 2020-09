Operaio 46enne morto in Valle d’Aosta: è caduto in una vasca delle centrale idroelettrica (Di venerdì 4 settembre 2020) Un Operaio è caduto in una vasca di carico vuota della centrale idroelettrica ed è morto. L’incidente è avvenuto ad Allein, in Valle d’Aosta. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava facendo lavori di manutenzione quando è caduto. La vittima aveva 46 anni e proveniva dalla provincia di Monza Brianza. L’incidente è avvenuto in una delle due centrali idroelettriche lungo il corso del torrente Artanavaz presenti ad Allein. Il medico dell’elisoccorso arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’Operaio. Nel pomeriggio è previsto un sopralluogo del pm Francesco Pizzato, accompagnato dai carabinieri di Etroubles. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Monza, 4 settembre 2020 - Incidente mortale sul lavoro ad Allein, in Valle d'Aosta. Da una prima ricostruzione, un operaio, che probabilmente stava facendo lavori di manutenzione, è caduto in una vas ...

