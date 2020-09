No, Rai 1 non ha sospeso una trasmissione perché il suo conduttore si era rifiutato di parlare della Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Venerdì 4 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione su Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo, pubblicato il 31 agosto sul blog Il sapere è potere 2, dal titolo «Il giornalista si rifiuta di parlare di Covid e gli sospendono la trasmissione su Rai 1». Nell’articolo si fa riferimento alla sospensione della trasmissione Io e te, programma condotto dal giornalista Pierluigi Diaco andato in onda a partire dal 1 giugno 2020 nel primo pomeriggio su Rai 1. Secondo l’articolo oggetto di verifica, tale sospensione sarebbe dovuta alla decisione di non parlare di Covid-19, annunciata da Diaco durante «una trasmissione radiofonica di Rtl», che ... Leggi su facta.news

