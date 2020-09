Napoli, il legale di Kalidou Koulibaly è sicuro: “Ci sarà una rifondazione, chiunque potrebbe essere venduto” (Di venerdì 4 settembre 2020) Fulvio Marrucco, legale di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico ‘Si gonfia la rete-Voce di popolo’ in onda ogni giorno su Radio Marte. “Nel Napoli ci sarà una rifondazione. Come ha detto il presidente Aurelio De Laurentiis, chiunque potrebbe essere venduto, dinanzi alla giusta offerta. Non possiamo assolutamente pensare che il Napoli possa essere l’antagonista di Inter e Juventus. Molto dipenderà dal mercato, forse potrà inserirsi, ma dipenderà anche dal gruppo che si andrà ad amalgamare”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Segretaria: Studio legale sito a Napoli cerca segretario/a da inserire in organico. Requisiti: * po… - news24_napoli : Messi e lo studio legale troppo ottimista: liberarsi gratuitamente non è… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Praticante Avvocato Abilitato: Studio Legale specializzato in Diritto Civile ricerca praticante avvo… - Notiziedi_it : Napoli e Roma, battaglia legale dopo l’esposto di Giuntoli: controesposto dei giallorossi contro il DS azzurro - sscalcionapoli1 : Roma-Napoli, rapporti tesi: battaglia legale per il presunto mancato rispetto dei protocolli anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli legale Koulibaly, il legale: 'ADL rifonda, tutti sul mercato! Demme è in discussione per un motivo' AreaNapoli.it Test di Medicina 2020, presunte irregolarità negli atenei: segnalazioni in tutta Italia

Il test di medicina 2020 si è svolto ieri, giovedì 3 settembre 2020, e a poche ore dalla sua conclusione ancora non smette di far parlare di sé. Domande troppo troppo difficili per 1 studente su 2, co ...

Consulcesi denuncia: “Irregolarità in tutta Italia”

03 SET - “A Milano plichi aperti e sorteggi sospetti. A Napoli risposte modificate durante la consegna del compito e a tempo scaduto. E ancora: smatphone in aula, domande simili tra i test di Medicina ...

Il test di medicina 2020 si è svolto ieri, giovedì 3 settembre 2020, e a poche ore dalla sua conclusione ancora non smette di far parlare di sé. Domande troppo troppo difficili per 1 studente su 2, co ...03 SET - “A Milano plichi aperti e sorteggi sospetti. A Napoli risposte modificate durante la consegna del compito e a tempo scaduto. E ancora: smatphone in aula, domande simili tra i test di Medicina ...