Napoli, Gattuso: 'I gol di Osimhen fatti ora non contano' (Di venerdì 4 settembre 2020) Si chiude con un'amichevole vinta bene il ritiro del Napoli in Abruzzo. Dodici giorni di lavoro intenso che però non bastano al tecnico Rino Gattuso: 'Abbiamo bisogno di tempo per allenarci bene. Per ... Leggi su gazzetta

sscnapoli : E’ imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare… - SkySport : Napoli-Teramo 4-0, tre gol di Osimhen. Conferme in amichevole per Gattuso - tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ?? La grinta di #Gattuso durante l'allenamento del #Napoli ??? @manuelparlato #Sportitalia - CorSport : #Gattuso : ' #Osimhen non deve accontentarsi, ora i gol non contano' ?? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Gattuso: 'Abbiamo lavorato tanto, Osimhen è un ragazzo tranquillo, Lozano? Ha capito che è da Napol… -