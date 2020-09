Monopattini a Milano, Codacons: "Esposto ai pm su incidenti" (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 settembre 2020 - A Milano i Monopattini continuano a far discutere. Il Codacons annuncia un Esposto in Procura "affinché venga presa in considerazione la responsabilità del Comune" riguardo ... Leggi su ilgiorno

SkyTG24 : Monopattini: 90 incidenti a #Milano in tre mesi, dati consegnati a pm - LorenzoMaggi15 : @MarcoGranelliMI La nuova ciclabile in Viale Monza così concepita è pericolosa. Le auto parcheggiate, per fare man… - LuceverdeMilano : #Mobilità ???? #Milano Arrivano i #monopattini elettrici in condivisione di Lime technology ?Più 400% di utilizzi r… - minciotti : Perché scriverlo in inglese (“non usare i #monopattini sui marciapiedi”) invece che in italiano? @BirdRide Scattat… - jacopogiliberto : RT @egazette1: Sbarca a #Milano la svedese @voitechnology con la sua #flotta di 750 #Voiager 3X, il #monopattino di ultima generazione. Sbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini Milano Monopattini a Milano, Codacons: "Esposto ai pm su incidenti" IL GIORNO Milano, esposto del Codacons sugli incidenti con monopattini: “Valutare responsabilità del Comune”

Il Codacons ha presentato un esposto in Procura per valutare eventuali responsabilità del Comune di Milano relativamente agli incidenti che hanno coinvolto i monopattini. Negli ultimi 106 giorni si so ...

Bonus monopattino 2020: cos'è, come funziona sconto e come richiederlo

Pratico, trasportabile e soprattutto ecologico. Il monopattino è uno dei mezzi inclusi nel bonus mobilità alternativa, un’agevolazione fiscale inserita nel Decreto Rilancio, che permette di acquistarl ...

Il Codacons ha presentato un esposto in Procura per valutare eventuali responsabilità del Comune di Milano relativamente agli incidenti che hanno coinvolto i monopattini. Negli ultimi 106 giorni si so ...Pratico, trasportabile e soprattutto ecologico. Il monopattino è uno dei mezzi inclusi nel bonus mobilità alternativa, un’agevolazione fiscale inserita nel Decreto Rilancio, che permette di acquistarl ...