Messi: "Resto al Barcellona ma qui soffro" (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Lionel Messi resta al Barcellona e se ne andrà solo al termine della prossima stagione in cerca di "aria nuova": lo ha annunciato lo stesso attaccante argentino in un'intervista esclusiva a goal.com in cui ha spiegato che nonostante un anno di "sofferenza" non vuole chiudere i suoi 20 anni in blaugrana a colpi di carta bollata ma ha accusato il presidente di non aver mantenuto la parola sul fatto di lasciarlo andare via. "Volevo andarmene", ha precisato la Pulce, "la gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club". Messi ha detto che non è "felice a Barcellona" e ha ha spiegato che aveva già in passato il desiderio di lasciare il ... Leggi su agi

ZZiliani : Messi: “Resto. Voglio raccontare ai nipotini che ho giocato con Pjanic”. - GoalItalia : ?? ESCLUSIVA ?? L'annuncio di #Messi a Goal: 'Resto al Barcellona, non andrei mai in Tribunale' La sua decisione r… - rtl1025 : ?? 'Resto al #Barcellona, mai avrei fatto causa al club della mia vita': in una intervista concessa a Goal, Lionel… - Gedi_30 : RT @ZZiliani: Messi: “Resto. Voglio raccontare ai nipotini che ho giocato con Pjanic”. - 1926_cri : RT @ZZiliani: Messi: “Resto. Voglio raccontare ai nipotini che ho giocato con Pjanic”. -