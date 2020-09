Messi: «La verità è che al Barcellona non c’è un progetto vincente» (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi ai microfoni di Goal.com ha parlato della mancanza di progettualità al Barcellona: le sue parole Lionel Messi ai microfoni di Goal.com ha parlato della mancanza di progettualità al Barcellona. Queste le dure parole del fenomeno argentino. «Sicuramente mi è costato molto decidere. Non c’entra il risultato del Bayern, dipende da tante cose. Ho sempre detto che volevo restare qui. Che volevo un progetto vincente e vincere titoli con il club per continuare a far crescere la leggenda del Barcellona a livello di trofei. E la verità è che da tempo che non c’è un progetto nè nulla, loro si destreggiano e coprono i buchi mentre le cose vanno. Come ho detto prima ho sempre pensato al ... Leggi su calcionews24

