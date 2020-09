Macerata Campania, niente comizi per Cioffi: “Niente assembramenti, diamo l’esempio” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco uscente di Macerata Campania Stefano Antonio Cioffi, candidato alla carica di primo cittadino e sostenuto dalla lista ‘Unione Democratica’, ha deciso di rinunciare ai tradizionali comizi nelle tre piazze principali della città per evitare assembramenti e ridurre la possibilità di un’eventuale diffusione del Covid 19. In merito a questa questione Cioffi ha avuto di ammettere: ‘Rinunciare ad incontrare direttamente i nostri concittadini per una pubblica stretta di mano o per raccogliere consigli utili costituisce una scelta dolorosa ma necessaria. Riteniamo che, in qualità di aspiranti prossimi amministratori di questa città, dobbiamo dare per primi l’esempio su come affrontare questa ... Leggi su anteprima24

Alle urne i cittadini di 7 regioni e 962 comuni. Tutti gli italiani chiamati ad esprimersi per il referendum sul taglio dei parlamentari. Le regole per chi è positivo o in quarantena per Covid Il prim ...

ROMA – 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Dieci le persone morte. I nuovi positivi ieri erano stati 1.326 positivi e 6 i decessi. Sono i dati del ministero della Salute sull'andamento del con ...

