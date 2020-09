Inter, per Conte un altro colpo “made in Italy” (Di venerdì 4 settembre 2020) L'Inter guarda alla prossima stagione con fiducia. Pronto un altro colpo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Se il nome di Messi e quello di Vidal tengono col fiato sospeso l'ambiente nerazzurri, la dirigenza è a lavoro anche per la difesa. Il nome, neppure tanto nuovo, è quello di Matteo Darmian.Inter, Darmian si faràcaption id="attachment 871279" align="alignnone" width="594" Darmian (Getty Images)/captionSecondo quanto riporta Sky, infatti, il futuro di Matteo Darmian sarà all'Inter. Il club ha infatti intenzione di mantenere l’impegno preso nei mesi scorsi con il Parma e portare in nerazzurro il classe '89 per 2,5 milioni di euro. I discorsi col club ducale vanno avanti da tempo, senza fretta, con il giocatore che ha più volte mostrato ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Kolarov è dell’@Inter: 1 milione più 500 di bonus alla @OfficialASRoma, contratto di un anno con opzione per il gi… - pisto_gol : Chi ha visto il giocatore, ne ha ammirato la classe e la correttezza. Chi ha conosciuto l’uomo, sa che era un esemp… - AlfredoPedulla : #Genoa, chiesto ufficialmente #Ranocchia all’#Inter: per questo #JuanJesus ora in stand-by @tvdellosport - carlo66608300 : RT @pisto_gol: Chi ha visto il giocatore, ne ha ammirato la classe e la correttezza. Chi ha conosciuto l’uomo, sa che era un esempio per tu… - ItaSportPress : Inter, per Conte un altro colpo 'made in Italy' - -