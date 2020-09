In calo la Borsa di New York (Di venerdì 4 settembre 2020) (TeleBorsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-1,16%) e si attesta su 27.965 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l’S&P-500, che scivola a 3.404 punti. Pesante il Nasdaq 100 (-2,48%); come pure, depresso l’S&P 100 (-1,83%). In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto finanziario. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-2,79%), informatica (-2,60%) e beni di consumo secondari (-2,07%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, JP Morgan (+1,74%), Caterpillar (+1,71%), Travelers Company (+1,19%) e American Express (+0,78%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Microsoft, che prosegue le contrattazioni a -3,12%. Lettera su Visa, che registra un importante ... Leggi su quifinanza

