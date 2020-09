Il «Giudicato» e la carta vincente di Eleonora (Di sabato 5 settembre 2020) Per cinque secoli, dal IX al XV, la Sardegna conobbe una forma di governo, il Giudicato, che per modernità delle leggi rappresentò un unicum nell’Italia e nell’Europa del Medioevo. I quattro Giudicati di Arborea, Cagliari, Gallura e Torres erano entità statali non patrimoniali, cioè non appartenenti al sovrano, il judike, ma al popolo, che esprimeva il proprio giudizio attraverso le Coronas de curatorias, organi i cui rappresentanti erano membri della Corona de Logu, la suprema assise parlamentare. Il Giudicato d’Arborea … Continua L'articolo Il «Giudicato» e la carta vincente di Eleonora proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

pa_tere : @enricocolosimo Mancano due anni se non riescono a liberarsi prima di Fontana. Ora che Sala si è iscritto al Pd cer… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudicato carta Il «Giudicato» e la carta vincente di Eleonora Il Manifesto Addio carta di credito: tra poco pagheremo tutto con gli occhiali Visa

Il ruolo della carta di credito è diventato centrale dal momento in cui le disposizioni governative hanno ridimensionato il ruolo del denaro contante. Mentre sempre più persone depositano i soldi in b ...

IL RISCHIO: da un potenziale titolare di proprietà a un giovane fermo da 3 anni...della Lazio

Giudicare il mercato condotto sin qui dalla Salernitana sarebbe totalmente prematuro. Certo, c'era la speranza di ripartire dall'ottima base della passata stagione, ma alla spicciolata sono andati via ...

Il ruolo della carta di credito è diventato centrale dal momento in cui le disposizioni governative hanno ridimensionato il ruolo del denaro contante. Mentre sempre più persone depositano i soldi in b ...Giudicare il mercato condotto sin qui dalla Salernitana sarebbe totalmente prematuro. Certo, c'era la speranza di ripartire dall'ottima base della passata stagione, ma alla spicciolata sono andati via ...