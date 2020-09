“I numeri non devono arrivare alla stampa”: cosa c’è scritto nei verbali del Cts resi pubblici oggi (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 24 febbraio, tre giorni giorni dopo l’esplosione del primo caso autoctono di Coronavirus in Italia, il Comitato tecnico scientifico raccomandava che i dati relativi alla diffusione del contagio nel Paese non arrivassero alla stampa e suggeriva per questo la “massima cautela”. È quanto emerge da uno dei quasi 100 verbali del Cts pubblicati oggi sul sito del dipartimento della Protezione Civile dopo la diffusione dei primi cinque documenti avvenuta il 7 agosto scorso in seguito alle reiterate richieste dalla società civile e della stampa. I documenti mostrano il contenuto delle riunioni del Comitato tecnico in cui gli esperti esprimevano pareri relativi all’evoluzione dell’epidemia e raccomandavano all’esecutivo le scelte da prendere, dalle norme di ... Leggi su tpi

