Giuntoli: "Mercato complesso e che non parte. Lozano? Continua a crescere, nel 4-2-3-1..." (Di venerdì 4 settembre 2020) Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Castel Di Sangro, ha risposto ad alcune domande legate al Mercato dei partenopei. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? #Giuntoli “È un mercato complicato ma ci muoviamo con grande serenità” #SSCNSummer20 #Abruzzo20 ??… - sscnapoli : ?? #Giuntoli “Il mercato deve ancora cominciare, non abbiamo modo di parlare con molti calciatori che sono impegnati… - Salvato95551627 : RT @antonio_gaito: RILEGGI LIVE - #ADL: 'Se nazionali positivi, pronti i legali! Cantera? Genitori vanno tutti al nord, preferisco comprarl… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Giuntoli: 'Mercato complesso e che non parte. Lozano? Continua a crescere, nel 4-2-3-1...' - Salvato95551627 : RT @sscnapoli: ?? #Giuntoli “Il mercato deve ancora cominciare, non abbiamo modo di parlare con molti calciatori che sono impegnati con le l… -