Giulia De Lellis fa la diva al Lido di Venezia (Di venerdì 4 settembre 2020) Dispensa consigli su trucco e parrucco, mostra emozionata abiti e mise, racconta la sua giornata a Venezia e infine calca il red carpet con aria intrigante e maliziosa catturando tutti gli sguardi. ... Leggi su tgcom24.mediaset

bubblekkam : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale - itsbloodyj : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale - IoSonoSpiderMan : Triste leggere le critiche mosse contro Georgina. Ma è triste anche che lei, Giulia De Lellis ed Elodie presenzino… - Una_Gioia_Mai : Ma perché Giulia De Lellis e Georgina Rodriguez al festival del cinema di Venezia e ragazzi che seguono davvero il… - slevpingbeauty : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis, sfida in bianco a Venezia DiLei Stefano de Martino ‘cacciato’ da Cecilia Rodriguez: è successo sul volo Napoli-Linate. C’entra anche Giulia De Lellis

Secondo Alberto Dandolo di “Oggi”, infatti, il caso ha voluto che sullo stesso volo ci fossero sia Cecilia Rodriguez che Stefano De Martino, per giunta con un posto vicino. A quanto pare Cecilia non a ...

Venezia 2020: Giulia De Lellis in bianco incanta il Festival

Anche quest’anno Giulia De Lellis ha incantato il Festival della Mostra del Cinema di Venezia con un abito da sogno. E’ il terzo anno consecutivo di red carpet nella città lagunare per la bella 24enne ...

Secondo Alberto Dandolo di “Oggi”, infatti, il caso ha voluto che sullo stesso volo ci fossero sia Cecilia Rodriguez che Stefano De Martino, per giunta con un posto vicino. A quanto pare Cecilia non a ...Anche quest’anno Giulia De Lellis ha incantato il Festival della Mostra del Cinema di Venezia con un abito da sogno. E’ il terzo anno consecutivo di red carpet nella città lagunare per la bella 24enne ...