Francesco Saverio Borrelli è morto: malattia e causa morte. Chi era (Di venerdì 4 settembre 2020) Francesco Saverio Borrelli è morto: malattia e causa morte. Chi era È morto oggi, a quasi 90 anni, presso l’istituto dei tumori di Milano dove era ricoverato da qualche tempo, Francesco Saverio Borrelli, ex procuratore generale di Milano e capo del pool di Mani Pulite che diede il via alla stagione di Tangentopoli. Francesco Saverio Borrelli: la carriera Borrelli era nato a Napoli il 12 aprile 1930, si trasferì a Firenze per studiare giurisprudenza, seguendo così le orme del nonno e, soprattutto, del padre Manlio (Presidente di Corte d’Appello che ha guidato proprio il Tribunale di ... Leggi su termometropolitico

