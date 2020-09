Favino: 'Salvini alla prima del mio film? Io non l'ho invitato' (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Salvini? Spero che non sia un viaggio a vuoto. Vedendo il film si capisce che non è pro poliziotti, così come non è pro Nap, ma è una storia di bambini e di figli'. Così Pierfrancesco Favino, ... Leggi su globalist

fanpage : Matteo Salvini a Venezia 2020 per assistere al film Padrenostro, Favino: “Non lo abbiamo invitato” - repubblica : Venezia 77, 'Padrenostro' Favino: 'Salvini alla prima? Non l'abbiamo invitato, ma il film non è manipolabile' [aggi… - Adnkronos : #Venezia77, #Favino: '#Salvini in sala? Non è un film manipolabile' - Nicolas81972837 : RT @fanpage: Matteo Salvini a Venezia 2020 per assistere al film Padrenostro, Favino: “Non lo abbiamo invitato” - Djnc78 : RT @fanpage: Matteo Salvini a Venezia 2020 per assistere al film Padrenostro, Favino: “Non lo abbiamo invitato” -