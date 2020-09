Decreto Covid: le novità di settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza, in una informativa alla Camera, ha parlato delle misure in arrivo col prossimo Decreto, che segue l’ultimo Dl Agosto. Il prossimo Dpcm, ha anticipato il ministro, “confermerà nella sostanza l’impianto generale con il quale ci siamo lasciati nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in scadenza il 7 settembre”, e farà anche ulteriori passi avanti.”Ci lavoreremo ancora per qualche giorno” ha spiegato Speranza ai senatori. Regole base La novità sostanziale è il tangibile abbassamento dell‘età media delle persone contagiate. Alla luce della situazione corrente, Speranza ricorda le regole di base da rispettare, “che confermeremo naturalmente anche nel prossimo Decreto del ... Leggi su quifinanza

