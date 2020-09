DayDreamer, Can Yaman e Demet Ozdemir, l’attrice vuota il sacco: “Tra di noi c’è…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Can Yaman e Demet Ozdemir e il grande successo di DayDreamer – Le Ali del Sogno Da un paio di mesi nella fascia pomeridiana di Canale 5 sta andando in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir. Visto il grande successo ottenuto alle 14:45, i vertici Mediaset hanno deciso di promuovere la serie tv anche in prima serata. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 7 settembre. Ma il successo della soap opera è dovuto anche grazie alla magistrale interpretazione dei due attori che interpretano il fotografo Can Divit e l’aspirante scrittrice Sanem Aydin. Ma nella vita reale cosa c’è tra i due professionisti? A parlare è stata la stessa ... Leggi su kontrokultura

rts030303 : RT @MasterAb88: È #Daydreamer MANIA Record per Can e Demet che ieri, 3 settembre, si laureano campioni di ascolti e serie più vista con ol… - santinsabina : RT @MasterAb88: È #Daydreamer MANIA Record per Can e Demet che ieri, 3 settembre, si laureano campioni di ascolti e serie più vista con ol… - giorgiad141 : RT @MasterAb88: È #Daydreamer MANIA Record per Can e Demet che ieri, 3 settembre, si laureano campioni di ascolti e serie più vista con ol… - babyfacedemo : RT @MasterAb88: È #Daydreamer MANIA Record per Can e Demet che ieri, 3 settembre, si laureano campioni di ascolti e serie più vista con ol… - KreukRyan : RT @MasterAb88: È #Daydreamer MANIA Record per Can e Demet che ieri, 3 settembre, si laureano campioni di ascolti e serie più vista con ol… -