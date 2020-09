Covid, pizzaiolo positivo nel Napoletano: locale chiuso e tampone per tutti (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Pizza al Covid a Castellammare di Stabia dove è risultato positivo al coronavirus un noto pizzaiolo del centro storico della città. Dopo aver manifestato i primi sintomi, l’uomo si è sottoposto al tampone risultando positivo. Il locale è stato tempestivamente chiuso in via precauzionale e familiari e dipendenti sono stati sottoposti a tamponi per rintracciare una eventuale catena di contagi. Per questo motivo, i tamponi potrebbero coinvolgere anche alcuni clienti che hanno avuto contatti con l’uomo. Attualmente ricoverato all’ospedale di Boscotrecase, nel Covid Center, il pizzaiolo pare essere in buone condizioni come ... Leggi su anteprima24

