Covid, esperta Oms: “Morti potrebbero essere sottostimate” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Penso sia importante riconoscere che le morti di Covid rischiano di essere sottostimate al momento attuale, ma i Paesi stanno lavorando duro per comprendere meglio questo” aspetto. A sottolinearlo è stata oggi l’epidemiologa Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus, durante la consueta conferenza stampa da Ginevra sull’andamento di Covid-19. “Un aspetto molto importante di una pandemia o di un patogeno emergente è che evolve. Ci sono morti che sono associate e che vengono contate”, morti che “noi sappiamo essere associate con Covid-19 dall’infezione e che sono tracciate in tempo reale rispetto a quando si verificano. Ce ne sono altre che invece verranno ... Leggi su udine20

