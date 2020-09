Covid, altri 337 casi e 6 morti in Lombardia (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 337 nuovi casi positivi al , di cui 65 ‘debolmente positivi’ e 15 a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Sei le vittime: i decessi complessivi salgono a 16.876. Record di tamponi in Lombardia, sono 27.324 quelli effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a Sondrio e Lodi. Sono 337 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,23%. In particolare resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (26, -1 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del Covid-19. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 76.574 (+107), di cui 1.317 ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri 11 casi a Prato (27 negli ultimi tre giorni) Il Tirreno Coronavirus in Trentino, ci sono 13 casi extra-focolaio e 3 sono stati trovati in un'azienda: ''Dimesso l'ultimo paziente in terapia intensiva''

TRENTO. Sono 23 i nuovi positivi nel bollettino odierno, venerdì 4 settembre, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono 10 i casi legati alla Furlani carni (Qui arti ...

Covid. “Situazione in progressivo peggioramento. Casi in aumento da cinque settimane”. Il nuovo report di Ministero e Iss

Anche in questa settimana di monitoraggio sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in tutte le Regioni e PA. Nella settimana di monitoraggio sono stati riportati complessivamente ...

