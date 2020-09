Covid-19, oltre 7000 operatori sanitari morti nel mondo (Di venerdì 4 settembre 2020) Esaltati come eroi, “i nostri soldati in camice bianco”. Ma in tanti stati lasciati senza protezione.​ morti mentre cercavano di salvare vite umane. Una nuova ricerca di Amnesty International, pubblicata ieri, sulle morti degli operatori sanitari a causa del Covid-19 ha aggiornato drammaticamente il dato, fornito a metà luglio, di oltre 3000 decessi. Il numero è ora di oltre 7000 vittime, di cui almeno 1320 solo in Messico. Gli altri stati col maggior numero di morti da Covid-19 tra gli (...) - Attualità / Medici, , Sanità pubblica, No logo, Infermiera, Apertura Maxi, operatori sanitari, Coronavirus, Vittime coronavirus Leggi su feedproxy.google

graziano_delrio : Lo dico da medico: ci si salva solo con la scienza e la coscienza. Intanto diffondiamo buone pratiche: mascherina,… - Agenzia_Ansa : #Covid: record di contagiati, 1.733. 11 morti nelle ultime 24 ore. Boom di tamponi, oltre 113mila #ANSA… - rtl1025 : ?? E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. E' boom anche di ta… - IlSedutomulo : Abbiam responsabilità morale nei confronti delle persone anziane e fragili. Pensare che siano solo gli “altri”, o… - solounastella : RT @MMmarco0: Mentre stanno spopolando gli idioti che sostengono che il virus non esiste, ieri c'è stato il nuovo record mondiale di casi g… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Coronavirus, 4 milioni di casi in India. Stati Uniti, Fauci: "Bene la Russia su vaccino" La Repubblica Coronavirus in Italia, 1.695 nuovi positivi e 16 decessi nelle ultime 24 ore: oltre 31mila i casi attivi

ROMA – Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi di Coronavirus in Italia, si legge nel bollettino del Ministero della Salute, sono stati 1.695, 38 in meno rispetto a ieri, per un totale da inizio epi ...

Le mappe sono importanti. Da John Snow al tracciamento del Covid-19

Il primo a rendersene conto fu John Snow. Non il personaggio di Game of Thrones, che del resto non sapeva niente, ma un medico britannico vissuto nella prima metà dell’Ottocento. Quando nel 1854 un’ep ...

ROMA – Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi di Coronavirus in Italia, si legge nel bollettino del Ministero della Salute, sono stati 1.695, 38 in meno rispetto a ieri, per un totale da inizio epi ...Il primo a rendersene conto fu John Snow. Non il personaggio di Game of Thrones, che del resto non sapeva niente, ma un medico britannico vissuto nella prima metà dell’Ottocento. Quando nel 1854 un’ep ...