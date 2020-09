Coronavirus a Roma, positivo uno studente: compagni di classe e insegnanti in isolamento (Di venerdì 4 settembre 2020) E’ risultato positivo al Coronavirus un ragazzo dell’ultimo anno del liceo della scuola Marymount International della Capitale. Come riporta il Messaggero, questa mattina la preside ha allertato i genitori e tutti gli insegnanti. Si dovrà seguire il protocollo. Intanto, tutti i compagni di classe e i docenti che hanno avuto contatti con il ragazzo sono in isolamento domiciliare in attesa di sottoporsi al tampone. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - TgrRai : Primo caso di #Covid tra gli studenti di una scuola di #Roma: un ragazzo iscritto a un istituto in zona Cassia è ri… - FrancoTrax : RT @virginiaraggi: Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di vitt… -

In un periodo in cui tutte le squadre sono un cantiere aperto, si ricomincia finalmente a parlare di calcio giocato. La Roma infatti scenderà in campo per la prima volta domani pomeriggio a Trigoria c ...

Polmonite interstiziale, perché è diversa

Abbiamo imparato con Covid-19 a conoscere la differenza tra polmonite batterica e virale, in particolare quella interstiziale che più ha caratterizzato i pazienti con infezione da Sars-Cov-2 ricoverat ...

