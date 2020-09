Contratto d’affitto studenti universitari: come si fa, modulo fac-simile, regole e tasse (Di venerdì 4 settembre 2020) Con l’arrivo di Settembre uno dei temi caldi, è quello che fa riferimento al mondo delle università. Una marea di studenti, alle prese con tutte le logiche difficoltà del momento, devono altresì fare i conti con tutta una sequenza di problematiche ‘strutturali’ relativi alle facoltà, tempistiche, procedure e costi e, anche, gli affitti. Il mese di settembre è da sempre ricordato da tutti gli studenti come quello delle locazioni per gli studenti fuori sede: non solo gli studenti, ma anche molti proprietari di immobili si chiedono quale tipologia di Contratto utilizzare, e quali sono le agevolazioni fiscali previste, se ce ne sono. Andiamo a vederci chiaro. Contratto d’affitto ... Leggi su italiasera

italiaserait : Contratto d’affitto studenti universitari: come si fa, modulo fac-simile, regole e tasse - moneypuntoit : ?? Contratto d'affitto studenti universitari: modulo fac-simile, regole e tasse ?? - Damonsvoice : Momento panico perché non ricordo se il contratto d'affitto partiva da settembre o da ottobre e il proprietario anc… - Nandonandi : @arwen0506 @Cambiacasacca @Frederi39607607 Se Ve confrontate con la realtà scoprirete che le grandi aziende private… - Teak_Mustang : @ValeSantaSubito @Losca71 @BrambillaLuca Sull' contratto d' affitto ho firmato -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto d’affitto Alba: “Emergenza casa 9”, domande fino al 30 ottobre ATNews