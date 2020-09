Caso Snowden, corte d’appello Usa definisce illegale programma Nsa (Di venerdì 4 settembre 2020) La corte d’appello Usa ha definito illegale e forse incostituzionale il programma di sorveglianza di massa portato alla luce dall’ex agente dell’Nsa Edward Snowden. Sono passati sette anni da quando Edward Snowden, ex agente della Nsa, National Security Agency, rivelò l’esistenza di un programma che tracciava e sorvegliava le telefonate di milioni di americani. Una … L'articolo Caso Snowden, corte d’appello Usa definisce illegale programma Nsa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

La corte ha stabilito che il programma ha violato le leggi sulla sorveglianza degli Stati Uniti e "potrebbe aver violato" il quarto emendamento alla Costituzione Ieri una corte d'appello federale degl ...

Chi non ricorda (anche grazie a un bellissimo film di Oliver Stone) il clamoroso caso di Edward Snowden, il tecnico informatico del Datagate, l'ex consulente della Cia che ha svelato ai media da una s ...

