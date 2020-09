Calendario Serie A 2020/2021: date, risultati e classifica (Di venerdì 4 settembre 2020) Le 38 giornate della Serie A 2020/2021: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato italiano La Serie A 2020/2021 parte dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d’Italia per l’8ª stagione consecutiva nell’ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19. Calendario Serie A 2020/2021: la compilazione delle 38 giornate è avvenuta alle ore 12.00 di mercoledì 2 settembre 2020. Le date La Serie A 2020/21 prenderà il via nel ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, i big match su Sky e Dazn Sky Sport Itf junior Città di Palermo, 6 settembre al via le qualificazioni: la palermitana Giorgia Pedone è la prima testa di serie nel tabellone femminile

Cresce l’attesa per la VI edizione del Torneo Internazionale Itf junior maschile e femminile Città di Palermo in programma sui campi in terra rossa di viale del Fante. Domenica 6 settembre (inizio ore ...

Calcio C, Cesena-Imolese derby amichevole giovedì 10

CESENA – Il Cesena ha fissato il calendario delle amichevoli in vista del debutto in campionato (il 27 settembre biancon ...

