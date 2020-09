Calciomercato: Hysaj non rinnova, partirà a scadenza nel 2021 (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella serata di ieri c’è stato a Castel di Sangro un incontro tra il presidente del Napoli De Laurentiis e Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, per discutere anche del rinnovo del terzino albanese. Secondo Calciomercato.it, non si è riusciti a trovare un accordo per il rinnovo e il difensore potrebbe restare un altro anno in azzurro per poi andare via a scadenza di contratto lo scenario più plausibile è quello di lasciare il club a parametro zero e di firmare già a febbraio con una nuova squadra. Diverse le società interessate alle prestazioni del terzino albanese, in Serie A ma anche in Premier League. L'articolo Calciomercato: Hysaj non rinnova, partirà a scadenza nel ... Leggi su ilnapolista

rosi78na : RT @napolista: Calciomercato: #Hysaj non rinnova, partirà a scadenza nel 2021 Nell’incontro di ieri tra #DeLaurentiis e #Giuffredi non è s… - napolista : Calciomercato: #Hysaj non rinnova, partirà a scadenza nel 2021 Nell’incontro di ieri tra #DeLaurentiis e… - Salvato95551627 : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento Hysaj+++ Nella serata di ieri, incontro negativo tra ADL e l'agente Mario Giuffredi. Il rinnovo si all… - sscalcionapoli1 : Da Milano - Hysaj non rinnova: incontro negativo, il Napoli lo perderà a zero a fine stagione #calciomercato - 100x100Napoli : Incontro negativo per il rinnovo di Hysaj -