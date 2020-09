Cagliari, Di Francesco: “Nainggolan? Solo un arrivederci. Ho un bel rapporto con lui” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Con Nainggolan è stato Solo un arrivederci. Col ragazzo siamo rimasti che che ci saremmo rivisti il prima possibile”. Sono queste le parole di Eusebio Di Francesco che, ai microfoni di Sky, si espone sulla possibilità che il belga torni in Sardegna. “Nelle trattative dal punto di vista economico non entro nel merito. Con Radja ho un bel rapporto e un ottimo feeling. Lui è importante anche per il fatto che è un leader in campo”, ha aggiunto l’ex Roma e Sassuolo. Oggi i sardi hanno disputato un’amichevole contro l’Olbia, vinta per 1-0: “Si può sempre fare meglio – sottolinea l’allenatore dei sardi – Il fatto di non aver preso gol e’ un buon segnale. Sono soddisfatto per l’abnegazione e la ... Leggi su sportface

