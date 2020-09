Adesso è ufficiale: Bari, arriva Minelli dalla Juventus U23 (Di venerdì 4 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, ora è ufficiale: il Bari si è assicurato le prestazioni del difensore centrale Alessandro Minelli, classe 1999, dalla Juve U23, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, comunica il Bari, ha già svolto la prima seduta di allenamento con i compagni. L'articolo Adesso è ufficiale: Bari, arriva Minelli dalla Juventus U23 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

