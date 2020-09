A segno anche Lozano e sono 2 a 0 per il Napoli (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo il gol di Osimhen che ha aperto le danze, anche Lozano va in gol contro il Teramo. Siluro di Lozano. Il messicano tanto chiacchierato che quest’anno aspetta di conquistare finalmente il pubblico napoletano firma il secondo gol del Napoli Suggerimento in verticale a premiare il taglio di Politano, che spalle alla porta scarica su Lozano. Il Chucky esplode subito il destro, facendo partire un siluro che non dà scampo a Valentini! L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Michael Ruben Rinaldi si prende il venerdì di Aragon 2, dove si corre il Round di Teruel di Superbike. Il pilota italiano del Team GOELEVEN ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni di ...

Gago (Radio Onda Cero) a RBN: "Suarez non verrebbe in Italia a svernare, ma al momento è lontano dalla condizione migliore"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ’Terzo Tempo’, è intervenuto il giornalista spagnolo di Radio Onda Cero, Mario Gago: “Suarez? Koeman non conta su di lui, non rientra nei piani anche per ...

