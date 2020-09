57enne francese colpito da male incurabile sceglie di morire in diretta Facebook (Di venerdì 4 settembre 2020) Un 57enne francese, colpito da una malattia rara e incurabile, ha deciso di interrompere ogni cura e di diffondere le immagini delle sue ultime ore via Facebook. L’uomo aveva scritto al presidente Emmanuel Macron per essere aiutato a morire. Il presidente gli aveva risposto: “Non mi pongo al di sopra delle leggi, quindi non sono in grado di rispondere alla sua richiesta”.Alain Cocq, questo il nome dell’uomo, soffre di una malattia estremamente rara, per la quale le pareti delle arterie si incollano, provocando un’ischemia. Inchiodato a letto dai dolori da anni, impossibilitato a muoversi, Cocq aveva chiesto di essere autorizzato alla sedazione profonda, una pratica che la legge francese sul fine vita (la legge Leonetti) consente soltanto ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : 57enne francese Francia, uomo con malattia incurabile vuole morire in diretta laRegione Francia, uomo con malattia incurabile vuole morire in diretta

Il desiderio del 57enne è trasmettere in diretta la fine della sua vita. Aveva chiesto al presidente Macron l'autorizzazione (negata) per uno psicofarmaco Un francese di 57 anni, colpito da una malatt ...

Il Savoia-Aosta che sfidò a duello il principe francese per salvare l'onore d'Italia

C’è stato un tempo in cui dileggiare gli italiani poteva costare caro, anche un buco nella pancia. E’ la vicenda dimenticata dello storico duello fra il conte di Torino e il principe d’Orléans. Son pa ...

Il desiderio del 57enne è trasmettere in diretta la fine della sua vita. Aveva chiesto al presidente Macron l'autorizzazione (negata) per uno psicofarmaco Un francese di 57 anni, colpito da una malatt ...C’è stato un tempo in cui dileggiare gli italiani poteva costare caro, anche un buco nella pancia. E’ la vicenda dimenticata dello storico duello fra il conte di Torino e il principe d’Orléans. Son pa ...