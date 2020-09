1 minuto in Borsa 4 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) (TeleBorsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Tra i best performers di Milano, in evidenza Pirelli (+3,05%). Le peggiori performance si registrano su Saipem, che ottiene -1,06%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +146 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,98%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione. Si attende dalla Germania la diffusione della Produzione industriale, previsto lunedì. Martedì è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Italia. Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 11.753 ... Leggi su quifinanza

bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 4 settembre 2020 - cciaa_bo : La Borsa Merci della Camera di commercio di #Bologna inizia una nuova fase della sua storia con la nuova sede a… - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 3 settembre 2020 - [video] - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 3 settembre 2020 - Gigi_Piada75 : @SillyUmbreon Col freddo dovresti andare in bagno. Però non è una regola. Prova a farti la borsa dell'acqua calda e… -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 4 settembre 2020 QuiFinanza Realme, nuova linea di accessori: quando "smart" si traduce con "elegante"

7 e 7 Pro non sono i soli prodotti presentati ieri da Realme. Se siete alla ricerca di un gadget o di un accessorio da viaggio, potreste dare un'occhiata allo spazzolino, alla valigia e alla borsa che ...

Il mistero delle carte di Dalla Chiesa. L’ultima traccia: “Trafugate dall’auto”

L’ultimo mistero sulla morte di Carlo Alberto dalla Chiesa è emerso durante le indagini sulla “Trattativa Stato-mafia”. Un anonimo ben informato, arrivato per posta a casa del pm Nino Di Matteo, sette ...

7 e 7 Pro non sono i soli prodotti presentati ieri da Realme. Se siete alla ricerca di un gadget o di un accessorio da viaggio, potreste dare un'occhiata allo spazzolino, alla valigia e alla borsa che ...L’ultimo mistero sulla morte di Carlo Alberto dalla Chiesa è emerso durante le indagini sulla “Trattativa Stato-mafia”. Un anonimo ben informato, arrivato per posta a casa del pm Nino Di Matteo, sette ...