Vasco Rossi contro i negazionisti: «I poteri forti sono nella tua testa, tu sei un tonto e basta» (Di giovedì 3 settembre 2020) Se ne possono dire tante su Vasco Rossi, ma nel ultimo periodo il rocker si è battuto in prima linea contro tutte quelle persone che negano l’esistenza del Covid-19 e che si rifiutano di adottare le misure di sicurezza. Il cantante ha usato parole molto forti per rispondere a negazionisti e complottisti, al punto di scatenare l’ira dei suoi followers. Il rocker non si è tirato indietro, anzi ha fatto causa a tutti coloro che l’hanno insultato. “Il ricavato delle querele sarà devoluto in beneficenza”, ha dichiarato. Leggi anche –> “Crêuza de mä” per l’inaugurazione del Ponte di Genova, Vasco Rossi: «Mi sono immerso in un mare di ... Leggi su urbanpost

